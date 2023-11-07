Пожар вспыхнул в центре Петрозаводска

Сегодня вечером в центре Петрозаводска произошел пожар. Об этом сообщает ИА «Республика», которое публикует видео очевидцев происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №20 по улице Куйбышева. Вспыхнули отходы, оставленные рабочими после сноса двух гаражей. Рядом с очагом возгорания находились транспортные средства.

Пожарные оперативно прибыли на вызов и быстро потушили возгорание. Причины случившегося выясняются. // Фото: freepik.com / Ripato