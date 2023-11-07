07 ноября 2023, 19:10
Происшествия

Пожар вспыхнул в центре Петрозаводска

Спасатели тушили горящие руины на улице Куйбышева

Сегодня вечером в центре Петрозаводска произошел пожар. Об этом сообщает ИА «Республика», которое публикует видео очевидцев происшествия.

Инцидент произошел во дворе дома №20 по улице Куйбышева. Вспыхнули отходы, оставленные рабочими после сноса двух гаражей. Рядом с очагом возгорания находились транспортные средства.

Пожарные оперативно прибыли на вызов и быстро потушили возгорание. Причины случившегося выясняются. // Фото: freepik.com / Ripato

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