Пожар в пятиэтажке вспыхнул на севере Карелии

Сегодня ночью в Беломорске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Огонь вспыхнул в квартире в пятиэтажке. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:38. На место происшествия выехали две единицы техники и семеро спасателей.

Специалистам удалось потушить пожар в течение нескольких минут.

Жителям республики напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com