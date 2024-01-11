Пожар в пятиэтажке произошел в Петрозаводске

Утром 10 января на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Судостроительной. Звонившие люди жаловались на запах дыма в подъезде, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, было установлено, что пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже. Но помощь профессионалов уже не требовалась, так как с огнем при помощи подручных средств самостоятельно справились жильцы квартиры.

В результате ЧП в квартире были повреждены стена и пол в прихожей на площади 0,5 квадратного метра. По какой причине произошел пожар, сейчас выясняют специалисты. Не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Эвакуация жильцов подъезда не проводилась, так как в этом не было необходимости. Проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz