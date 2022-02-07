Пожар в многоэтажке произошел в Петрозаводске

Вечером в воскресенье, 6 февраля, на пульт пожарной службы Петрозаводска поступил сигнал о пожаре в многоэтажке на улице Зеленой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

На место происшествия выехали три единицы техники и десять сотрудников пожарно-спасательных частей города. Выяснилось, что горит мусоросборная камера, сообщил наш источник, близкий к МЧС. Специалисты справились с огнем довольно быстро - за несколько минут пожар был потушен.

В министерстве напоминают жителям Карелии, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. Фото pixabay.com/Ralphs_Fotos