Пожар произошел ночью под Петрозаводском

Сегодня ночью в 2 часа 32 минуты на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о том, что в селе Деревянное на улице Онежской возле строящегося дома горит хозяйственная постройка.

Через пять минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия и приступили к тушению горящего деревянного строения. В ходе тушения пожарным пришлось осуществлять подвоз воды из пожарного водоема расположено в полукилометре от места происшествия. Несмотря на это, в течение десяти минут распространение огня было остановлено и он не перекинулся на строящейся дом. Затем пожар был ликвидирован полностью.

В результате пожара строение хозяйственной постройки было значительно повреждено огнем.

Сейчас устанавливают специалисты устанавливают причину возгорания в бытовке. По предварительной версии пожар в постройке, используемой рабочими, которые строят дом, мог возникнуть от оставленного на ночь включенного обогревателя. Окончательные выводы по причине пожара, можно будет сделать после проведения специальной экспертизы.