Помощь пожарных потребовалась четырехлетнему мальчику и мужчине

Вчера днем в 13 часов 32 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, где один находился малолетний ребенок.

Прибывшие к месту вызова пожарные, вскрыли дверь квартиры с помощью шанцевого инструмента и воссоединили семью. Как оказалось, мама ребенка буквально на минуту вышла из квартиры, а четырехлетний сын закрылся в квартире. Пришлось прибегнуть к помощи пожарных. Был ли наказан мальчуган за свой поступок, не сообщается.

А на юге Карелии помощь пожарных потребовалась взрослому мужчине. Днем к сотрудникам пожарной части обратился житель города Лахденпохья, который не мог попасть в свою квартиру. Прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь и запустили мужчину в его жилище.