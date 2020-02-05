05 февраля 2020, 08:12
Происшествия

Помощь пожарных потребовалась четырехлетнему мальчику и мужчине

Юный житель Карелии закрылся в своем жилище и не смог выбраться из него самостоятельно
Фото: unsplash.com

Вчера днем в 13 часов 32 минуты на пульт Единой службы спасения-01 города Беломорска поступил звонок с просьбой о помощи. Необходимо было попасть в квартиру, где один находился малолетний ребенок. 

Прибывшие к месту вызова пожарные, вскрыли дверь квартиры с помощью шанцевого инструмента и воссоединили семью. Как оказалось, мама ребенка буквально на минуту вышла из квартиры, а четырехлетний сын закрылся в квартире. Пришлось прибегнуть к помощи пожарных. Был ли наказан мальчуган за свой поступок, не сообщается.

А на юге Карелии помощь пожарных потребовалась взрослому мужчине. Днем к сотрудникам пожарной части обратился житель города Лахденпохья, который не мог попасть в свою квартиру. Прибывшие к месту вызова пожарные вскрыли дверь и запустили мужчину в его жилище. 

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Карелия
Беломорск
Лахденпохья
Происшествие
Пожарные
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