Пожар повышенной категории сложности произошел в Карелии

Вчера в 8 часов 10 минут утра на пульт пожарно-спасательной службы города Сегежа поступило сообщение о пожаре в частной хозяйственной постройке. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, огонь в деревянных постройках чувствовал себя полноправным хозяином и продолжал быстро распространяться. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. К месту ЧП по тревоге были вызваны дополнительные силы.

Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, огнеборцы проложили магистральную линию с озера Выг, расположенного в 50 метрах от места ЧП. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать огненную стихию. В ходе тушения из горящей постройки специалисты успели вынести два газовых баллона.

В результате пожара строение было значительно повреждено огнем. Площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.

По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото newstula.ru