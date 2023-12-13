13 декабря 2023, 20:23
Появилось видео, как на пешеходном переходе сбили женщину
Утром 13 декабря на перекрестке Калинина-Володарского женщина угодила под колеса автомобиля «Киа»
Инцидент на пересечении улиц Калинина и Володарского в Петрозаводске попал на видео. Ролик опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Автомобиль «Киа» совершал левый поврот, женщина в этот момент переходила проезжую часть. Скорость была небольшая, но этого хватило, чтобы женщина упала на асфальт. Пострадавшую усадили в салон, затем машина тронулась.
В Госавтоинспекции сообщали, что пешеход получила травмы, ее доставили в БСМП. // фото ГИБДД Петрозаводска