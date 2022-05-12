Появилось видео, где иномарка сбивает ребенка в Петрозаводске

Днем 12 мая автомобиль на Древлянке сбил 10-летнего ребенка. Кадры ДТП опубликовали в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска» ВКонтакте.

Напомним, авария произошла около дома № 23/1 на Лососинском шоссе примерно в 14:00. Ребенок перебегал проезжую часть и попал под колеса Audi.

На видео заметно, что он шел очень быстро, скорее бежал, причем не по пешеходному переходу. В результате практически напрыгнул на автомобиль. // Фото: ГИБДД Петрозаводска, видео: «Подслушано у водителей Петрозаводска» ВКонтакте