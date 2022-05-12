Маленький ребенок в Петрозаводске попал под колеса иномарки

Днем 12 мая на Лососинском шоссе в карельской столице произошла авария с участием ребенка. Малолетнего пешехода сбила иномарка, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Это ДТП случилось в 14:00 около дома № 23/1. Ребенок 2012 года рождения переходил проезжую часть, но шел не по пешеходному переходу. Он не убедился, что не приближаются машины, и пострадал.

Несовершеннолетнего сбил автомобиль Audi, который ехал по Лососинскому шоссе. Ребенку оказали медицинскую помощь на месте, идет проверка. // Фото: ГИБДД Петрозаводска