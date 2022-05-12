На дорогах Карелии с начала года пострадали 36 пешеходов

За четыре месяца 2022 года на автодорогах Карелии получили травмы в результате ДТП 36 пешеходов, из них 15 человек пострадали по собственной неосмотрительности. Такие данные привели в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Кроме того, за данный период к административной ответственности за нарушения дорожных правил привлечено более 3500 пешеходов. Автоинспекторы отметили, что 250 человек из них получили наказание за отсутствие катафотов на одежде во время движения по загородным дорогам в темное время суток.

«Сотрудниками Госавтоинспекции также зафиксировано 616 нарушений водителями, которые не пропустили пешеходов на участке дороги, где они пользуются преимуществом. При этом каждое третье ДТП с пешим участником происходит на специальных переходах»,- отметили в ведомстве. Фото: vk.com/gibddkareliya.