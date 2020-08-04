Появились подробности ДТП со сбитым ребенком на самокате

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии, которая произошла сегодня днем в Костомукше на улице Мира, 2.



В 12:25 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля ВАЗ-2110 наехал на ребенка, который пересекал дорогу на самокате. Ребенок, 2010 года рождения, получил ушибы. Пострадавшему несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь.

Напомним, момент ДТП запечатлела камера уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Фото: Госавтоинспекция Карелии