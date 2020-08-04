Жителя Карелии, устроившего бойню в общежитии, будут судить

Перед судом предстанет 32-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек. Подробностями расследования уголовного дела поделился карельский Следком.

Зловещие события произошли днем в мае в одном из петрозаводских общежитий. Нетрезвый мужчина зашел в комнату соседей. Между ними произошла ссора, тогда обвиняемый напал с ножом на хозяйку, а затем на хозяина комнаты, причинив им множественные колото-резаные ранения. На месте кровавой бойни погиб хозяин комнаты. Женщину увезли на «скорой» в больницу и она выжила.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело направили в суд. Мужчине может грозить лишение свободы до 20 лет.