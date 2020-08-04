В Карелии мужчина выпал из окна многоэтажного дома

В Сегеже мужчина выпал из окна многоэтажки. Тело 58-летнего мужчины было обнаружено 3 августа на козырьке подъезда одного из домов.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку.

«До падения мужчина находился на лестничной площадке между 8 и 9 этажами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении Следкома по Карелии. Следователи выясняют обстоятельства. По результатам проверки они примут процессуальное решение.