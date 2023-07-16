16 июля 2023, 17:31
Появились подробности ЧП на железной дороге с ребенком
Следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку
В воскресенье, 16 июля, на железной дороге в Питкяранте пострадал маленький ребенок. Родители доставили его в больницу, пострадавшим занимаются врачи.
В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили некоторые подробности случившегося.
Мальчик шел вместе с родителями вдоль путей. Машинист поезда сообщением «Лодейное Поле-Сортавала» подал звуковой сигнал и попытался затормозить, несмотря на это мальчик пострадал.
Следователи осмотрели место ЧП, опросили родителей мальчика. Обстоятельства случившегося еще устанавливаются. // фото «Петрозаводск говорит»