Появились подробности ЧП на железной дороге с ребенком

В воскресенье, 16 июля, на железной дороге в Питкяранте пострадал маленький ребенок. Родители доставили его в больницу, пострадавшим занимаются врачи.

В западном межрегиональном следственном управлении на транспорте сообщили некоторые подробности случившегося.

Мальчик шел вместе с родителями вдоль путей. Машинист поезда сообщением «Лодейное Поле-Сортавала» подал звуковой сигнал и попытался затормозить, несмотря на это мальчик пострадал.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили родителей мальчика. Обстоятельства случившегося еще устанавливаются. // фото «Петрозаводск говорит»