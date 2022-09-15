15 сентября 2022, 18:15
Появились фото горящего авто с места ДТП на «Сортавале»
После аварии один из автомобилей вспыхнул, пострадала женщина
Авария на 238 километре автодороги «Сортавала» произошла днем 14 сентября. Автоледи на иномарке не пропустила другую машину, они столкнулись. Очевидец сфотографировал ДТП и разместил снимки в группе «Подслушано в Сортавала» ВКонтакте.
Авария случилась в 15:57 в среду неподалеку от деревни Кортела, сообщили в ГИБДД Карелии. За рулем Volkswagen Tiguan была 40-летняя женщина. Она выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила Opel Vectra.
Пострадала 30-летняя пассажирка Opel. Машина слетела в кювет и воспламенилась.
На фотографиях очевидца видны пламя и густые клубы дыма. Автомобиль выгорел.
// Фото: «Подслушано в Сортавала»/ВКонтакте