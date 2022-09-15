Появились фото горящего авто с места ДТП на «Сортавале»

Авария на 238 километре автодороги «Сортавала» произошла днем 14 сентября. Автоледи на иномарке не пропустила другую машину, они столкнулись. Очевидец сфотографировал ДТП и разместил снимки в группе «Подслушано в Сортавала» ВКонтакте.

Авария случилась в 15:57 в среду неподалеку от деревни Кортела, сообщили в ГИБДД Карелии. За рулем Volkswagen Tiguan была 40-летняя женщина. Она выезжала со второстепенной дороги на главную и не пропустила Opel Vectra.

Пострадала 30-летняя пассажирка Opel. Машина слетела в кювет и воспламенилась.

На фотографиях очевидца видны пламя и густые клубы дыма. Автомобиль выгорел.

// Фото: «Подслушано в Сортавала»/ВКонтакте