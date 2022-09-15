Женщина пострадала в аварии на «Сортавале» в Карелии

В Лахденпохском районе, на 237-м километре трассы «Сортавала» 14 сентября произошло ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 15:57. По данным ведомства, 40-летняя водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» при выезде на главную дорогу не предоставила преимущество автомобилю «Опель Вектра».

В результате столкновения пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля «Опель». Обстоятельства инцидента устанавливаются. Фото ГИБДД Карелии