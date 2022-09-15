В ДТП у «Ленты» в Петрозаводске пострадали два человека

Стало известно о жесткой аварии, произошедшей в Петрозаводске 12 сентября. В среду в Госавтоинспекцию позвонили медики, к которым обратились за помощью участники инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП случилось на улице Ленинградской в карельской столице вечером в понедельник. 31-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» не уступила дорогу автомобилю «Хендай». Произошло столкновение.

ДТП было оформлено по европротоколу, никто в медицинской помощи на тот момент не нуждался. Однако, 13 сентября 22-летний водитель «Хендай» и его 21-летняя пассажирка обратились к медикам. Им было назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии выясняются. Фото ГИБДД Петрозаводска