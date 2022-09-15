В Беломорске сорокалетний сын украл у матери сбережения

Жительница Беломорска обратилась в полицию с заявлением о хищении денег с банковской карты. Она пояснила, что в один из сентябрьских дней обнаружила на мобильном телефоне СМС-уведомления о совершенных покупках в различных магазинах, в которых она не бывала. Всего со счета было списано более 5 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе МВД, сотрудники уголовного розыска быстро выяснили, что к пропаже средств причастен 39-летний сын потерпевшей. Мужчина в начале осени заходил в гости к матери и, воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, незаметно вытащил из шкафа ее пластиковую карту и отправился тратить родительские деньги.

«В течение трех дней он покупал себе продукты питания, алкоголь и сигареты. В ходе личного досмотра стражи порядка изъяли похищенную карту и вернули ее заявителю. А в отношении беломорчанина возбудили уголовное дело по статье 158 УК (кража). Он может лишиться свободы на срок до шести лет»,

- уточнили в ведомстве. Фото: unsplash.