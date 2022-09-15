После мощного пожара в Петрозаводске открыта горячая линия

Мэрия Петрозаводска открыла горячую телефонную линию для жильцов двухэтажного дома, горевшего накануне в Широком переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Напомним, огонь в жилом доме вспыхнул в девятом часу вечера. Пожару сразу же присвоили повышенную категорию сложности. Специалисты спасали из здания людей, которые не могли самостоятельно выбраться. Всего пожар тушили восемь единиц техники и 23 сотрудника пожарно-спасательных частей.

В результате возгорания были серьезно повреждены две квартиры, а также подъезд.

После ЧП девять человек, в том числе двое детей, были размещены в общежитии спортивной школы. Решается вопрос с организацией их питания. Остальные жильцы разошлись по родственникам. Всего в доме 16 квартир.

По всем возникающим вопросам жильцы пострадавшего дома могут обращаться по телефону: 71-35-23. Фото мэрии Петрозаводска