Взрослый мужчина и подросток в Карели ограбили прохожего

Двух жителей Карелии подозревают в совершении грабежа в июне текущего года. Летним вечером 17-летний и 30-летний злоумышленники напали на прохожего в Пудожском районе, сообщили в СУ СКР по РК.

Следователи считают, что мужчина использовал дружбу с подростком и свой авторитет, чтобы вовлечь его в преступную деятельность. Они вдвоем напали на проходившего по улице человека и сбили его с ног.

Взрослый ударил прохожего по голове и вытащил из его сумки деньги, подросток забрал мобильный телефон. Потом оба скрылись. Теперь мужчина стал фигурантом по двум уголовным статьям, а юноша – по одной. // Фото: pxhere.com