Трагедия не произошла благодаря предусмотрительности хозяев квартиры

В одном из сегежских жилых домов на днях произошел случай, едва не ставший трагическим. В квартире, где проживает многодетная семья, благодаря сработавшему пожарному извещателю мать смогла эвакуировать детей в безопасное место, а сама самостоятельно справилась с начинавшим набирать силу возгоранием.

«Семья не пострадала, а все потому, что два года назад сотрудниками МЧС Карелии и специалистами Центра помощи детям №5 в их квартире был установлен автономный извещатель»,

- рассказали в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также отметили, что согласно статистике при пожаре люди чаще всего погибают от отравления продуктами горения, не сумев вовремя отреагировать на начинающийся пожар. Распространение дыма и огня не допустила хозяйка, вовремя оповещенная датчиком.

По словам спасателей, подобный случай – первый, произошедший в Карелии в этом году. К слову, в прошлом году пожарный извещатель предотвратил беду также в многодетной семье в Сортавале. Единственное, что стоит помнить владельцам приспособления – вовремя менять батарейки. Фото: 10.mchs.gov.ru.