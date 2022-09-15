Мужчина в квартире ночью напал на ребенка и пытался убить

Житель Медвежьегорского района не отправится в колонию за покушение на убийство ребенка. Дел в том, что 40-летнего мужчину признали невменяемым, сообщили в СУ СКР по региону.

В феврале этого года он в своей квартире накинулся на несовершеннолетнего и нанес ему телесные повреждения. Следователи установили, что агрессор был пьян и хотел убить ребенка, для этого он предпринял и другие действия.

К счастью, его попытку удалось предотвратить, пострадавшему быстро оказали медицинскую помощь, поэтому он выжил.

В ходе расследования провели психолого-психиатрическую экспертизу в отношении подозреваемого. Оказалось, он был невменяем в момент совершения страшного поступка.

Мужчина страдал хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. Суд решил применить к нему такую меру и отправить в стационар. // Фото: pxhere.com