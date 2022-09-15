Строитель взял аванс за работу у жительницы Карелии и пропал

Жительница Прионежского района поблагодарила участкового уполномоченного полиции Максима Божко за помощь в решении ее проблемы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина рассказала, что решила возвести на своем участке сарай и наняла строителя. Работник попросил выплатить аванс для покупки строительных материалов и после получения денег пропал.

Полицейский связался с супругой подозреваемого, и та рассказала, что ее муж запил. Страж порядка отыскал мужчину, через некоторое время он явился к заказчице в трезвом виде и построил ей сарай. Фото: unsplash.com