15 сентября 2022, 14:50
Строитель взял аванс за работу у жительницы Карелии и пропал
Женщина из Прионежья поблагодарила участкового за решение ее проблемы
Жительница Прионежского района поблагодарила участкового уполномоченного полиции Максима Божко за помощь в решении ее проблемы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Женщина рассказала, что решила возвести на своем участке сарай и наняла строителя. Работник попросил выплатить аванс для покупки строительных материалов и после получения денег пропал.
Полицейский связался с супругой подозреваемого, и та рассказала, что ее муж запил. Страж порядка отыскал мужчину, через некоторое время он явился к заказчице в трезвом виде и построил ей сарай. Фото: unsplash.com