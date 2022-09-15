Ребенок пропал в Карелии

В Костомукше пропал десятилетний Руслан Кюршиев. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел из дома 14 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в черную куртку, камуфляжные штаны, серую шапку. С собой у ребенка был синий рюкзак.

Всех, кто видел этого мальчика, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Фото: unsplash.com