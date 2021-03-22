Повреждения асфальта на дороге «Шуйская-Гирвас» будут устранены

Специалисты «Управтодор РК» и представители подрядной организации (ЗАО «ВАД») осмотрели и оценили повреждения, возникшие на автомобильной дороге «Шуйская-Гирвас» с нулевого по 47-й километр, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

Напомним, что из-за низких температур в асфальтобетонном покрытии возникли осевые (проходящие по центру дороги), продольные и поперечные трещины, причиной появления которых стало глубокое промерзание земляного полотна,

– говорится в сообщении об осмотре.

Сообщается, что большая часть повреждений будет устранена в рамках гарантийных обязательств – соглашение об этом с подрядной организацией уже достигнуто.

В мае специалисты выполнят дополнительный анализ состояния наиболее поврежденных отрезков автодороги, проходящих по сложным грунтам, из-за промерзания которых произошло смещение асфальтобетонного покрытия, произведут оценку объема необходимых работ и примут решение о времени проведения мероприятий по устранению повреждений.

Специалисты министерство по дорожному хозяйству утверждают, что для предотвращения появления подобных дефектов необходима замена основания дорожного полотна и устройство морозозащитного слоя из специально подобранных грунтов, однако объем средств, выделенных ранее на ремонт этой дороги в рамках нацпроекта, предусматривал только замену асфальтобетонного покрытия.

Таким образом, можно сделать вывод о спорности как выделения средств на такого рода работы, так и о целесообразности проведения работ.

Также сообщается, что для обеспечения безопасности движения, поврежденные участки автодороги будут отмечены временными дорожными знаками.

«Петрозаводск говорит» уже писал свежих трещинах на дороге, отремонтированной менее года назад.

Отметим, что участок дороги Шуйская-Гирвас в Карелии ремонтировали в прошлом году. Ремонт 32-километрового участка от деревни Мунозеро до выхода на трассу «Кола» в районе Гирваса проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В правительстве Карелии сообщали, что подрядчик АО «ВАД» завершил ремонт дороги на Марциальные воды досрочно. Стоимость ремонта этого участка составила 443,6 млн рублей.

Фото из группы ДТП ПТЗ