Банкиры говорят, что делать, если на карту пришел «ошибочный» перевод

Заместитель директора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин говорит, что человек ни в коем случае не должен самостоятельно урегулировать ситуацию с поступлением на банковский счет денег от неизвестных лиц, пишет «Российская газета».

Если на карту пришел перевод от неизвестного лица и отправитель требует его вернуть, мотивируя перечисление «ошибкой», самый надежный вариант – направить его в банк.

Как правило, «ошибочные» переводы – популярная уловка дистанционных мошенников. Он грозит человеку тем, что может оставить его без части личных накоплений или втянуть в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств.

Злоумышленники переводят деньги на счет жертвы и под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они якобы предназначались.

Как рассказали в Промсвязьбанке, подобные схемы используются для незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, например, отмывания денег, добытых незаконным способом. При этом мошенники могут проявлять агрессию – угрожать уголовным преследованием и судом, если человек отказывается вернуть «случайный» перевод.

Тратить чужие деньги тоже нельзя. Как уточнили в банке «Ак Барс», когда клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими деньгами, то он чист перед законом.

В Банке России рекомендуют придерживаться нескольких простых правил. Если отправители настоятельно требуют вернуть перевод, то необходимо им сразу же сообщить, что вы не против возврата.

Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод,

- рассказали в ЦБ. Именно такой совет и нужно дать отправившему "ошибочный" перевод.

При этом получившему деньги клиенту, в свою очередь, тоже необходимо позвонить в свой банк и сообщить, что ему поступил неизвестный перевод. А затем написать заявление на возврат денег, которые были зачислены ошибочно, отметили в ЦБ. Таким образом с сомнительной транзакцией будут разбираться уже специалисты банка.

Фото с сайта img1.goodfon.ru