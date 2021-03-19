Ставки по вкладам скоро начнут расти

По итогам заседания 19 марта Совет директоров Банка России принял решение увеличить ключевую ставку на 0,25 п. до уровня 4,5%, уточнив, что «денежно - кредитные условия остаются мягкими и с момента предыдущего заседания существенно не изменились». При этом Банк России отметил произошедший рост доходностей ОФЗ: так, эти значения для 3-х и 5-л бескупонных ОФЗ находятся на уровнях 6,1 и 6,7% соответственно – выше как текущих, так и ожидаемых темпов инфляции. Рост доходностей с момента предыдущего заседания составил более 70 б.п.

Банк России принял данное решение под воздействием роста внутреннего и внешнего спроса, которые опережают динамику восстановления предложения, а также из-за роста инфляционных ожиданий населения. Действующие ограничения в отношении выездного туризма также способствуют более высокой инфляции, перенаправляя спрос населения на внутренний рынок. Банк России не уточил новые параметры прогноза инфляции, отметив, однако, что она вернется на уровень 4% к середине 2022 г. с учетом проводимых мер

- сообщает Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Произошедший и теперь уже почти неизбежный будущий рост ключевой ставки будет трансформироваться в рост ставки по депозитам населения, прежде всего наиболее популярной срочности: от полугода до года и чуть больше года. Рост безрисковой кривой доходности ОФЗ уже отразился и на росте ставок для корпоративного сектора, особенно для наиболее надежных заемщиков, которые привлекают капитал с минимальными к ОФЗ спредами. Кредитные ставки для населения при этом могут быть затронуты в меньшей степени. Ставки по ипотеке пока по-прежнему заякорены на действующую госпрограмму льготной ипотеки. Ставки по кредитам без обеспечения могут существенно не измениться, поскольку в меньшей степени определяются стоимостью фондирования банков, и в большей степени – надбавками за риск. Эти надбавки – на фоне ожидаемого роста экономики, доходов населения и снижения безработицы – должны сокращаться.