Посвященное Бородинскому сражению граффити появилось в Петрозаводске

В Петрозаводске в районе Зарека появилось еще одно красочное изображение на историческую тему. Так сетевая компания «ОРЭС-Петрозаводск» продолжает свой проект «Граффити», начатый 3 года назад, в рамках которого на стены городских подстанций наносят яркие, привлекающие внимание горожан муралы.

Арт-объект готовили к 7 сентября - именно сегодня исполняется 210 лет со дня генерального сражения Отечественной войны 1812 года или, как все знают со школьных времен, - Бородинской битвы. На трансформаторной подстанции на пересечении улиц Луначарского и Промышленной, как раз напротив Бородинского сквера, теперь красуется мурал по сюжету Бородина.

Очередной красочный подарок любимому городу, его жителям и гостям подготовило АО «ОРЭС-Петрозаводск» в рамках своего яркого проекта «Граффити», с помощью которого улицы столицы Карелии «оживают», особенно в пасмурные осенние будни. Ежегодно предприятием отбираются электросетевые объекты, пригодные для нанесения муралов, после чего интересные идеи воплощаются в жизнь. В этом году изображения имеют исторический оттенок. И с учетом круглой даты события, выбор остановился на подстанции напротив Бородинского сквера. Напомним, в начале лета на трансформаторной подстанции у здания гостиницы «Северная» появилось изображение пересечения улиц Бородинской и Петербургской Петрозаводска 19 века (ныне - пр.Ленина и ул.Энгельса).

Автор эскиза «Бородино» и художник Николай Моисеев стремился закончить работу к 7 сентября, но карельская погода внесла свои коррективы в планы, поэтому у специалистов предприятия появилась необходимость присоединиться к процессу для ускорения нанесения изображения до ухудшения погодных условий. Творчество в этот раз получилось совместным и в АО «ОРЭС-Петрозаводск» теперь есть новый опыт изображения муралов на подстанциях.

В прошлом году проект «Граффити» был направлен предприятием в сторону социальных объектов. Так, рядом с детской поликлиникой на Кукковке на электросетевом объекте расположился большой зеленый крокодил с градусником, которого рисует девочка. Напротив Петрозаводского президентского кадетского училища на подстанции изобразили тему Юрия Гагарина. На территории школы №5 была поднята тема Карельского фронта и генерала Фролова, имя которого носит школа, а рядом с детским садиком «Сосенка» ученицы художественной школы изобразили белок, прыгающих по соснам. Темы озвучивало руководство предприятия, эскизы в большинстве своем составлял художник Андрей Птицын, который впоследствии и работал над изображениями.

В «ОРЭС-Петрозаводск» планируют продолжать яркий проект, который, по словам многих горожан, доставляет огромное эстетическое удовольствие и раскрашивает улицы нашего города. Фото: паблик «ОРЭС-Петрозаводск»