07 сентября 2022, 15:49
Квартиру для сироты за 3 млн рублей купят в Петрозаводске
Администрация карельской столицы объявила аукцион по приобретению жилья
Аукцион по покупке благоустроенного жилья для ребенка-сироты объявили в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-тендер». Участвовать в них могут и физические лица, и юридические.
Администрация собирается купить квартиру площадью не менее 25 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 062 152 рубля. // Фото: pxhere.com