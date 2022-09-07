Квартиру для сироты за 3 млн рублей купят в Петрозаводске

Аукцион по покупке благоустроенного жилья для ребенка-сироты объявили в Петрозаводске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-тендер». Участвовать в них могут и физические лица, и юридические.

Администрация собирается купить квартиру площадью не менее 25 квадратных метров. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 062 152 рубля. // Фото: pxhere.com