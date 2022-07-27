Построенный Александром Суворовым форт восстановят в Финляндии

Старинный форт Утти в Коувола начали восстанавливать волонтеры WWF. Укрепление было построено больше 200 лет назад под руководством великого русского полководца Александра Суворова, передает YLE.

Сейчас бастион XVIII века заброшен, зарос травой. Добровольцы из фонда дикой природы уже очищают его стены и валы. В Лесном управлении Финляндии обещали, что будут постоянно заботиться о памятнике.

Форт возвели в 1792 году для защиты Петербурга от шведов. Его строили русские солдаты и финские батраки. По окончании войны Финляндия вошла в состав Российской империи, поэтому русская армия оставила Утти. // Фото: pxhere.com