Пострадавшего при взрыве в котельной доставили в клинику Петербурга

Пострадавшего при взрыве в котельной под Петрозаводском доставили вертолетом в Северную столицу. Об этом сообщил руководитель карельского минздрава Михаил Охлопков. Мужчину, 1975 года рождения, госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В результате ЧП мужчина получил тяжелые ожоги. Врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи стабилизировали его состояние и подготовили к эвакуации в специализированный ожоговый центр. Во время полета пострадавшего сопровождали врачи.

Напомним, в гарнизоне Бесовец 8 апреля произошел взрыв в котельной. В результате происшествия тяжело пострадал рабочий. Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая. // фото freepik.com/ stefamerpik