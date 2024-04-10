10 апреля 2024, 15:05
Карельского студента осудят за купленные в Интернете ЛСД и экстази
Парень купил запрещенные вещества, а часть хотел продать, но попался
В Сортавале несовершеннолетний предстанет перед судом по делу о наркотиках. Обвинения серьезные - приобретение и покушение на сбыт запрещенных веществ.
Следователи считают, что 16-летний студент колледжа купил в Интернете ЛСД и экстази. После оплаты ему сбросили координаты тайника-закладки на территории одного из поселков в Выборгском районе.
Подросток добрался до места, забрал наркотики и решил часть продать знакомому. О своем намерении он написал товарищу в мессенджере. Юношу задержали, когда он на поезде добирался домой. Свою вину подросток признал. Уголовное дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com