Карельского студента осудят за купленные в Интернете ЛСД и экстази

В Сортавале несовершеннолетний предстанет перед судом по делу о наркотиках. Обвинения серьезные - приобретение и покушение на сбыт запрещенных веществ.

Следователи считают, что 16-летний студент колледжа купил в Интернете ЛСД и экстази. После оплаты ему сбросили координаты тайника-закладки на территории одного из поселков в Выборгском районе.

Подросток добрался до места, забрал наркотики и решил часть продать знакомому. О своем намерении он написал товарищу в мессенджере. Юношу задержали, когда он на поезде добирался домой. Свою вину подросток признал. Уголовное дело рассмотрит суд. // фото unsplash.com