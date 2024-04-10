Госинспекция труда подключилась к расследованию взрыва в котельной

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая, произошедшего 8 апреля в гарнизоне Бесовец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в гарнизоне днем 8 апреля произошел взрыв в котельной. В результате происшествия тяжело пострадал рабочий. Оператор котельной был госпитализирован.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего, отметили в госинспекции. // Фото администрации Прионежского района