10 апреля 2024, 09:55
Госинспекция труда подключилась к расследованию взрыва в котельной
Работник тяжело пострадал в результате происшествия в гарнизоне Бесовец
Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая, произошедшего 8 апреля в гарнизоне Бесовец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, в гарнизоне днем 8 апреля произошел взрыв в котельной. В результате происшествия тяжело пострадал рабочий. Оператор котельной был госпитализирован.
По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего, отметили в госинспекции. // Фото администрации Прионежского района