10 апреля 2024, 09:55
Происшествия

Госинспекция труда подключилась к расследованию взрыва в котельной

Работник тяжело пострадал в результате происшествия в гарнизоне Бесовец

Государственная инспекция труда начала расследование несчастного случая, произошедшего 8 апреля в гарнизоне Бесовец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в гарнизоне днем 8 апреля произошел взрыв в котельной. В результате происшествия тяжело пострадал рабочий. Оператор котельной был госпитализирован.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего, отметили в госинспекции. // Фото администрации Прионежского района

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