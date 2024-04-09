Постоянный мониторинг уровня воды в реках ведется в Карелии

В связи с приходом теплой погоды и обильным таянием снега уровень воды в водоемах республики вырос. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

По данным КРПСС, специалисты постоянно ведут мониторинг на реках Лососинка, Неглинка, Шуя, Выг, Ивенка, Вилга. Контролируется уровень воды в водоемах.

В настоящее время уровень воды в реках поднялся незначительно, никаких критических значений не наблюдается, отмечают спасатели. // Фото КРПСС