09 апреля 2024, 14:20
Общество

Постоянный мониторинг уровня воды в реках ведется в Карелии

Опасных значений на водоемах республики сейчас не наблюдается

В связи с приходом теплой погоды и обильным таянием снега уровень воды в водоемах республики вырос. Об этом сообщает Карельская республиканская поисково-спасательная служба.

По данным КРПСС, специалисты постоянно ведут мониторинг на реках Лососинка, Неглинка, Шуя, Выг, Ивенка, Вилга. Контролируется уровень воды в водоемах.

В настоящее время уровень воды в реках поднялся незначительно, никаких критических значений не наблюдается, отмечают спасатели. // Фото КРПСС

Обсудить
Метки: 
реки
КРПСС
мониторинг
Лососинка
Выг
Шуя
новости Карелии