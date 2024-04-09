Дорогу, на которую жаловались местные жители, начали ремонтировать

Дорогу, на состояние которой регулярно жаловались жители республики, начали ремонтировать. Это трасса «Подъезд к Хямекоски» в Питкярантском округе, сообщили в минтрансе Карелии.

Дорога проходит через поселок Харлу и соединяется с федеральной трассой А-121 Сортавала, по ней проходит школьный маршрут.

Местные жители регулярно обращались в региональное правительство и просили привести проезжую часть в порядок. В итоге объект включили в план ремонтных работ на текущий год.

Средства в том числе выделили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчик уже начал ремонт водопропускных труб на первом и втором километрах. Он должен заменить 13 водопропускных труб и уложить асфальтобетонное покрытие протяженностью 12,2 километра. Кроме того, восстановят тротуары и заменят павильон автобусной остановки. // фото: минтранс Карелии