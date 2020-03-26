Последствия массового ДТП ликвидированы в ходе учений в Карелии

Сегодня утром на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило тревожное сообщение о том, что на автодороге в сторону Вознесенья произошло массовое ДТП.

Когда на место происшествия приехали пожарные и спасатели, было установлено, что произошло лобовое столкновение бензовоза и вахтового автобуса, так же в дорожно-транспортное происшествие попали два легковых автомобиля, один из которых перевернулся. В результате ДТП пострадало 10 человек, пятеро из них получили тяжелые травмы, так же произошла разгерметизация цистерны бензовоза, из которой на дорожное полотно стал выливаться бензин.

Как отметил руководитель учений подполковник внутренней службы Роман Ермошкин, главной целью этих занятий явилась практическая отработка дежурными подразделениями петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона вопросов оказания помощи пострадавшим в аварии и ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия. Причем обстановка на занятиях была максимально приближена к настоящей. Даже для отработки вопросов по деблокировке пострадавших были задействованы не тренажеры, а настоящие целые автомобили.

Ерошкин отметил, что дежурные смены пожарных, спасателей, парамедиков Специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска показали высокие профессиональные навыки. Все учебные вопросы были отработаны в полном объеме.