Последний день года могут сделать в России выходным

В России вновь заговорили о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем. На этот раз с такой инициативой выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, ее слова приводит ТАСС.

По мнению уполномоченного по правам человека, 31 декабря россияне начинают отмечать Новый год на рабочем месте, а хозяйки к тому же заняты еще и праздничным столом. Как считает Москалькова, логичнее было бы официально объявить этот день нерабочим. По ее мнению, так всем будет удобнее.

При этом, как уточнила омбудсмен, это изменение не коснется медицинских работников, силовиков и сотрудников предприятий непрерывного цикла, которые в любом случае работают по своему собственному графику.