Ефремова перевели в СИЗО в новую камеру

Актер Михаил Ефремов, находящийся сейчас в СИЗО после оглашения приговора по делу о смертельном ДТП в столице, переведен из карантинной камеры в обычную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который посетил артиста в следственном изоляторе.

Иванов рассказал, что в камере Ефремова есть телевизор и холодильник. Претензий к условиям содержания актер не имеет.

У Ефремова два соседа по камере. По словам Иванова, один из них обвиняется по делу о нарушениях в обороте наркотиков, а другой - по делу, связанному со строительством.

Ефремов сообщил, что у него прекрасные отношения с сокамерниками.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы вынес приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, которое он совершил 8 июня в центре столицы. Артисту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в колонии общего режима. Артист намерен обжаловать приговор.