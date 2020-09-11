Назван средний возраст страдающих алкоголизмом россиян

В России большинство людей, страдающих от алкогольной зависимости - это люди от 30 до 50 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.

По словам специалиста, на формирование зависимости от алкоголя уходит много времени - от пяти до десяти лет. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30.

«От 30 до 50 - это основная масса наших больных алкоголизмом», - отметил Брюн.

Напомним, накануне стало известно о том, что Минздрав выступил с инициативой запретить продавать россиянам до 21 года слабые алкогольные напитки.