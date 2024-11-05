05 ноября 2024, 08:55
После взрыва котла на заводе в Финляндии обвалилась крыша
Директор одного из финских предприятий рассказал о серьезном ЧП
На целлюлозном заводе в финском городе Куопио взорвался котел, крышка пробила крышу здания. Инцидент случился 4 ноября днем, передает Yle со ссылкой на директора предприятия.
Он пояснил, что в 30-метровом резервуаре для перемешивания целлюлозы внезапно возросло давление, что привело к взрыву. Крышку бака выбросило на 20 метров вверх, она пробила крышу.
Разрушения оказались серьезными — кровля обрушилась на площади свыше 600 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал, так как в момент инцидента рабочих рядом с местом происшествия не было. На данный момент директор затрудняется назвать дату возобновления работы завода. // фото: pexels.com