После взрыва котла на заводе в Финляндии обвалилась крыша

На целлюлозном заводе в финском городе Куопио взорвался котел, крышка пробила крышу здания. Инцидент случился 4 ноября днем, передает Yle со ссылкой на директора предприятия.

Он пояснил, что в 30-метровом резервуаре для перемешивания целлюлозы внезапно возросло давление, что привело к взрыву. Крышку бака выбросило на 20 метров вверх, она пробила крышу.

Разрушения оказались серьезными — кровля обрушилась на площади свыше 600 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал, так как в момент инцидента рабочих рядом с местом происшествия не было. На данный момент директор затрудняется назвать дату возобновления работы завода. // фото: pexels.com