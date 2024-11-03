Музей Ленина закрыли в Финляндии

Открытый в 1946 году в Тампере музей Ленина закрыли 3 ноября 2024 года, сообщает РИА Новости. Он находился в здании, где в 1905 году впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин на конференции Российской социал-демократической рабочей партии.

Музей был открыт накануне 22-й годовщины смерти Ленина. В разное время его посетили Никита Хрущев, Леонид Брежнев и Юрий Гагарин.

До 2015 года в музее располагались две постоянные экспозиции - «Жизнь Ленина» и «Ленин и Финляндия», созданные в 80-х. Информация о закрытии музея появилась еще весной этого года. Директор музея объяснял, что название не соответствует содержанию экспозиций и «вводит посетителей в заблуждение». Отмечается, что решение о закрытии он принял сам без какого-либо влияния финских политиков.

На месте музея Ленина создадут музей истории отношений Финляндии и России под названием Nootti. Открыть его планируют в середине февраля следующего года. // фото freepik.com