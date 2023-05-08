08 мая 2023, 15:49
После установки фонарей в парке «Ямка» подрядчик оставил разруху
Жители Петрозаводска призывают привести в порядок общественную территорию
Минувшей осенью и зимой в петрозаводском парке «Ямка» смонтировали освещение. Однако проводившая работы организация оставила после себя неприглядную картину, пишут в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.
- Интересно, устанавливавший фонари в парке подрядчик собирается приводить в надлежащий вид территорию?
– интересуются горожане.
Им непонятно, когда вывезут камни, завезут грунт, засыплют то, что разрыли ранее.
- Это предусмотрено государственным контрактом? Если предусмотрено, то когда начнутся работы? Если не предусмотрено, то почему? И кто будет наводить порядок? – спрашивает автор публикации. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте