После установки фонарей в парке «Ямка» подрядчик оставил разруху

Минувшей осенью и зимой в петрозаводском парке «Ямка» смонтировали освещение. Однако проводившая работы организация оставила после себя неприглядную картину, пишут в группе «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

- Интересно, устанавливавший фонари в парке подрядчик собирается приводить в надлежащий вид территорию?

– интересуются горожане.

Им непонятно, когда вывезут камни, завезут грунт, засыплют то, что разрыли ранее.

- Это предусмотрено государственным контрактом? Если предусмотрено, то когда начнутся работы? Если не предусмотрено, то почему? И кто будет наводить порядок? – спрашивает автор публикации. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте