После массовых жалоб на борщевик мэрия решила бороться с сорняком

Улицы, дворы, газоны Петрозаводска захватывает опасный сорняк, плантации борщевика заметили и вблизи парка на Древлянке. Горожане массово жаловались в соцсети на борщевик, сигналы приходили из разных районов, растение заметили и на набережной – визитной карточке города.

Глава карельской столицы поручила коллегам из мэрии скосить борщевик, а территорию обработать, чтобы ядовитое растение не выросло снова.

«Таких мест в городе немного, но важно действовать оперативно», - поделилась мнением чиновница.

Сделать это мэр поручила до конца этой недели. О своем поручении Инна Колыхматова рассказала в коротком видео, записанном на фоне заросшего сорняками газона.

Ранее горожанин пожаловался на заросший сорной травой склон у стадиона «Юность». © «Петрозаводск говорит»