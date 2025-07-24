24 июля 2025, 09:54
Общество

После массовых жалоб на борщевик мэрия решила бороться с сорняком

Глава Петрозаводска записала видео на фоне заросшего сорняками газона, пообещав бороться с борщевиком
борщевик
иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Улицы, дворы, газоны Петрозаводска захватывает опасный сорняк, плантации борщевика заметили и вблизи парка на Древлянке. Горожане массово жаловались в соцсети на борщевик, сигналы приходили из разных районов, растение заметили и на набережной – визитной карточке города.

Глава карельской столицы поручила коллегам из мэрии скосить борщевик, а территорию обработать, чтобы ядовитое растение не выросло снова.

«Таких мест в городе немного, но важно действовать оперативно», - поделилась мнением чиновница.

Колыхматова на фоне сорняков

 

Сделать это мэр поручила до конца этой недели. О своем поручении Инна Колыхматова рассказала в коротком видео, записанном на фоне заросшего сорняками газона. 

Ранее горожанин пожаловался на заросший сорной травой склон у стадиона «Юность». © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
сорняк
газон
трава
борщевик
Петрозаводск