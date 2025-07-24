Вонь окутала крупный район Петрозаводска

Запашок со странным ручьем появился на Ключевой в Петрозаводске. Об этом редакции сигнализируют читатели.

Ручеек явно не природного происхождения растекается по проезжей части, заливает пешеходный переход. Ступить в такое страшно – вдруг обувь не отмоется, а запах зловония будет преследовать.

«На Ключевой снова «чудесный» запах, но теперь источник видимо авария сетей. Льется с самого верха и до Онежской флотилии - как раз по прямой под гору», - рассказала петрозаводчанка. © «Петрозаводск говорит»