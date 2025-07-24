24 июля 2025, 09:34
Общество

Вонь окутала крупный район Петрозаводска

Странного вида вонючий ручей растекается по Ключевой
вонючий ручей
фото читательницы «Петрозаводск говорит»

Запашок со странным ручьем появился на Ключевой в Петрозаводске. Об этом редакции сигнализируют читатели.

Ручеек явно не природного происхождения растекается по проезжей части, заливает пешеходный переход. Ступить в такое страшно – вдруг обувь не отмоется, а запах зловония будет преследовать.

вонь-ручеек

 

«На Ключевой снова «чудесный» запах, но теперь источник видимо авария сетей. Льется с самого верха и до Онежской флотилии - как раз по прямой под гору», - рассказала петрозаводчанка. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
вонь
Ключевая
Петрозаводск
Онежская флотилия
запах