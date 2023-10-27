Посла Финляндии вызвали в МИД России

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в МИД РФ. Дипломату сообщили о прекращении действия договора о приграничном сотрудничестве между странами, сообщает РИА Новости.

«25 октября в МИД России был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря... Послу вручена дипломатическая нота, в которой отмечается, что в соответствии со статьей 14 этого Соглашения оно прекратит свое действие через 90 дней, то есть, 24 января 2024 года»,

- рассказали в российском министерстве.

Договор о приграничном сотрудничестве между Финляндией и Россией был подписан в 2012 году в Хельсинки. Решение о расторжение было принято, согласно заявлению МИД, в связи с «конфронтационными действиями» Суоми в отношении России. // Фото: unsplash.com / Joakim Honkasalo