Пошлину на оформление загранпаспорта могут повысить

Пошлина за оформление загранпаспорта нового поколения с 1 января 2024 года может вырасти на 20%. С таким предложением выступило правительство России, пишут «Известия».

Предполагается, что для взрослых стоимость оформления загранпаспорта вырастет с 5 до 6 тысяч рублей. Пошлина на детский документ увеличится с 2,5 до 3 тысяч рублей.

Помимо этого, предложено повысить стоимость ряда пошлин на документы, которые требуются иностранцам. В частности, плату за оформление разрешения на временное проживание в России хотят повысить с 1600 до 1920 рублей, а пошлину за выдачу разрешения на привлечение к работе заграничного сотрудника - с 10 до 12 тысяч за каждого. // Фото «Петрозаводск говорит»