Умер актер из фильма «Джентльмены удачи»

Заслуженный артист России Анатолий Яббаров умер на 87-м году жизни. О смерти актера сообщает «Лента.ру».

Артист скончался 6 ноября. Причиной его смерти стали проблемы с сердцем. По имеющейся информации, в августе актер перенес инфаркт, от которого не оправился.

Анатолий Яббаров сыграл более 30 ролей в различных картинах. Он был знаменит запоминающимися эпизодическими работами. Популярность артисту принесла роль бандита Митяя в «Джентльменах удачи». Среди других его работ - фильмы «Совсем пропащий», «Два капитана», «Жили-были старик со старухой». // Фото: unsplash.com / Parth Natani