Пневматическое оружие могут перестать продавать российским подросткам

В России могут ограничить продажу пневматического оружия подросткам, пишет газета «Известия». Инициатива пока не внесена в Госдуму.

Пневматика с дульной энергией меньше трех джоулей находится в свободной продаже, как ее использовать определяет завод-производитель. Такое оружие может нанести вред, поэтому зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный предлагает запретить законодательно свободную продажу пневматики детям. // фото unsplash.com/ Alex Danilchenko