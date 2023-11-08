08 ноября 2023, 14:43
Пневматическое оружие могут перестать продавать российским подросткам
Инициатива о запрете свободной продажи пневматики детям пока не внесена в Госдуму
В России могут ограничить продажу пневматического оружия подросткам, пишет газета «Известия». Инициатива пока не внесена в Госдуму.
Пневматика с дульной энергией меньше трех джоулей находится в свободной продаже, как ее использовать определяет завод-производитель. Такое оружие может нанести вред, поэтому зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный предлагает запретить законодательно свободную продажу пневматики детям. // фото unsplash.com/ Alex Danilchenko