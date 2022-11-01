Посетители перебили посуду в кафе Петрозаводска и не стали платить

Ранним утром персонал одного из кафе в Петрозаводске нажал тревожную кнопку. Сотрудники заведения в центре карельской столицы не могли справиться с наглыми посетителями, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Администраторы пояснили, что двое клиентов разбили пять именных бокалов. Ущерб составил около четырех тысяч рублей, но виновники отказались его возмещать.

Силовики задержали 23-летних жителей Беломорска и передали следственно-оперативной группе. // Фото: unsplash.com